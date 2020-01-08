هجوم الانتقام | إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.. وترامب يناقش الرد

، سقوط صواريخ، على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

فيما أكدت مصادر عراقية، أن القصف على قاعدة عين الأسد، التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار.





من جانبها، أكدت قناة "الميادين" أن الجناح الذي يضم الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد ، طاله القصف الصاروخي.





فيما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الإدارة على علم بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق، وتم إبلاغ الرئيس ترامب، ويتابع الموقف.





انتشرت القوات الأمريكية ب قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنباء العراقية، فى محيط قاعدة عين الأسد.





وأكدت قناة "الميادين" تحليق الطائرات الأمريكية فى سماء محافظة الأنبار العراقية بعد استهداف القاعدة.





وحذّر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، الولايات المتحدة، من أي رد على قصف القاعدة التي تضم القوات الأمريكية في العراق.





ووصل كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان إلى البيت الأبيض؛ للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القصف الإيراني للقواعد الأمريكي بالعراق.





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، أسفرت عن إصابات بين العراقيين فقط.





وذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني هدد إسرائيل كونها حليف للولايات المتحدة.





وأفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن هناك استنفارا إسرائيليا عامًّا لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، وذلك عقب الهجوم الإيراني، الليلة، على قاعدتين عسكريتين، تستضيفان قوات أمريكية وقوات من التحالف لمحاربة داعش في العراق.





فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على عدم سعي بلاده لشن حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتخذت إيران تدابير مناسبة للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".





وأضاف ظريف: "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".





وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في نسختها بالفارسية، بأن 5 صواريخ، ضربت قاعدة التاجي العسكرية ، 85 كيلو مترًا شمال بغداد.



