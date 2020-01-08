أخبار الرياضة | رد الكاف على قرار مرتضى منصور.. من صوَّت لـ ماني وصلاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:





فاز المنتخب الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة على نظيره النيجيري 3-0 في المباراة التي أقيمت، الثلاثاء، ضمن منافسات اليوم الثالث في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا بالكاميرون.





علق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار الزمالك الذي كان أعلنه مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بالانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.





أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن تفاصيل التصويت لـ أفضل لاعب في افريقيا 2019 حيث تم تحديد 4 فئات للتصويت .





أكد رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أنه سيعود للتدريبات بعد أسبوعين.





أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر المتجهة إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



