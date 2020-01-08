يحدث اليوم: بدء الاجتماع الرابع حول سد النهضة في إثيوبيا

يشهد اليوم الأربعاء، 8 من يناير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- تبدأ بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، والتي تستمر على مدى يومين.





- يستضيف وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرَا، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.





- ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع سفارة الصين لدى القاهرة، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصين، فعاليات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030" ، يحضرها كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



