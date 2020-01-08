إيران: مقتل 80 جندياً أمريكياً في الهجوم على أهداف بالعراق

أعلن التلفزيون الإيراني سقوط 80 جنديا أمريكيا على الأقل، في الهجمات الصاروخية التي شنتها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، على أهداف أمريكية بالعراق.





وأكد التلفزيون الإيراني أن "أضرار جسيمة" لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد أمريكية في الهجمات الإيرانية.





يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



