الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

حذرت الشيف نجلاء الشربيني العديد من الأهالى الذين يقومون باختبار تسريب أنبوب الغاز بالكبريت، ووصفت هذا التصرف بأنه يعد بمثابة انتحار، متسائلة كيف نضع تشعل الغاز من أجل التأكد من عدم وجود تسريب له؟ لتجنب حدوث كارثة هناك بعض الاختبارات الآمنة:



الاختبار الصحيح لتسريب الأنبوب :



ونصحت " الشربيني " بحيلة رغوة الصابون لاختبار الأنبوبة، بوضع كمية كبيرة من الرغوة على الأنبوبة، للتأكد من عدم تسريب الغاز، وعند ملاحظة بعض الرغاوى تخرج من فتحة بالأنبوبة، فهذا يدل على تسريب الغاز.



وأضافت " الشيف نجلاء الشرشابي " أن خرطوم الأنبوبة يجب تغييره من وقت لآخر لتفادى اشتعال الأنبوبة، كما أشارت إلى ضرورة عدم رج الأنبوبة ولا دحرجتها على الأرض كما يفعل الأغلبية.



ولفتت "الانتباه "إلى أنه عندما تحدث بعض الرغاوى من الأنبوبة بعد وضع الصابون، علينا غلقها أولا فهذا يدل على أن هناك تسريبا للغاز،وعلينا فتح النافذة، وعدم اشتعال الإضاءة.



واختتمت قائلة "لسلامتك من الحريق تأمين مطبخك أول الطريق" .