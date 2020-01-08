AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:20 ص
اختبار تسريب الغاز
اختبار تسريب الغاز من الأنبوبة بالكبريت.. انتحار كيف تقى أسر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
حذرت الشيف نجلاء الشربيني العديد من الأهالى الذين يقومون باختبار تسريب أنبوب الغاز بالكبريت، ووصفت هذا التصرف بأنه يعد بمثابة انتحار، متسائلة كيف نضع تشعل الغاز من أجل التأكد من عدم وجود تسريب له؟ لتجنب حدوث كارثة هناك بعض الاختبارات الآمنة:

الاختبار الصحيح لتسريب الأنبوب :

ونصحت " الشربيني " بحيلة رغوة الصابون لاختبار الأنبوبة، بوضع كمية كبيرة من الرغوة على الأنبوبة، للتأكد من عدم تسريب الغاز، وعند ملاحظة بعض الرغاوى تخرج من فتحة بالأنبوبة، فهذا يدل على تسريب الغاز.

وأضافت " الشيف نجلاء الشرشابي " أن خرطوم الأنبوبة يجب تغييره من وقت لآخر لتفادى اشتعال الأنبوبة، كما أشارت إلى ضرورة عدم رج الأنبوبة ولا دحرجتها على الأرض كما يفعل الأغلبية.

ولفتت "الانتباه "إلى أنه عندما تحدث بعض الرغاوى من الأنبوبة بعد وضع الصابون، علينا غلقها أولا فهذا يدل على أن هناك تسريبا للغاز،وعلينا فتح النافذة، وعدم اشتعال الإضاءة.

واختتمت قائلة "لسلامتك من الحريق تأمين مطبخك أول الطريق" .
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يجب محاكمته.. نائب إيتاى البارود يطالب بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول

طريقة عمل رغوة الكابوتشينو فى المنزل

منع تكثف البخار على الزجاج الامامي للسيارات بحيل بسيطة | فيديو

لما تعطل فجأة .. احذر الاقتراب من هذه الأجزاء داخل السيارة

بـ 10 جنيهات .. اصنعى مسحوق الغسيل فى المنزل وستذهلك النتيجة

أفضل من الجاهزة وبأقل تكلفة.. 5 أسرار لتحضير الغربية

ترشيحاتنا

هجوم الانتقام | إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.. وترامب يناقش الرد

تدمير طائرة في مدرج الجناح الأمريكي بـ قاعدة عين الأسد

تناولوها فورًا.. 3 مشروبات تساعد مرضى السكرى على حماية صحتهم

إن بي سي الأمريكية: إيران تهدد بقصف دبي وحيفا

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

الحرس الثوري الإيراني يكشف سر توقيت استهداف قواعد أمريكية في العراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك