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محافظات

حملة لإزالة الرمال على الطرق بمنطقة وسط سيناء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تتراكم الكثبان الرملية على الطرق في المناطق التي تنشط فيها الرياح بمحافظة شمال سيناء، وذلك بسبب شدة هبوب الرياح التي تتعرض لها المنطقة خلال موسم الشتاء لذلك تنفذ محافظة شمال سيناء  حاليا حملة لإزالة "الرمال" في مناطق وسط سيناء، بعد انتهاء موجة هبوب الرياح التي تعرضت لها مناطق شمال سيناء على مدى يومين.

وقرر اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، سرعة الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع الكثبان الرملية التي  غطت  الطرق بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.

وقد دفع مجلس مدينة الحسنة، بالمعدات الثقيلة لإزالة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط قري مركزي الحسنة ونخل معا،لتعرضها إلي هبوب رياح شديدة.

وقد تفقد المهندس احمد عبد الحليم - رئيس مركز ومدينة الحسنة ، أعمال المعدات.حيث تم توجيه المعدات والآليات المناسبة لإزالة الرمال والعوائق من على 3 طرق رئيسية وهي ." العريش - الريسان - ك 61 - بغداد " ، " بغداد - الحسنة "، "الحسنة - المغفر - المنبطح - القسيمة".

وتم التأكد من عودة حركة سير السيارات إلى هذه الطرق الحيوية لطبيعتها عقب تحسن الأحوال الجوية، وإزالة أطنان من الرمال تحسبا لوقوع حوادث طرق.
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