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محافظات

استمرار هبوب الرياح الباردة على مناطق سيناء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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احمد صالح
استمر هبوب الرياح على مناطق شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، حيث نشطت في المناطق الصحراوية بشكل ملحوظ ومؤثر.

وقد انخفضت درجات الحرارة وصاحبها زيادة موجة الصقيع مع انتشار السحب، وسط توقعات بهطول أمطار خلال الفترة المسائية.

وقد أثرت الرياح على الحركة، خاصة في الأسواق التجارية، كما قلت حركة المواطنين في الشوارع بشكل ملحوظ، رغم انتظام الطلاب في مدارسهم وفي كليات الجامعة.

كما لجأ المواطنون إلى تغطية أسقف منازلهم لتقليل حدة البرد القارس بسبب شدة هبوب الرياح مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة والتي تصل إلى مرحلة الصقيع.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ، استمرار رفع درجة الاستعداد لدى كافة الأجهزة المعنية ومجالس المدن لمواجهة الظروف الجوية مع الدفع بالمعدات الثقيلة لإزالة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق.

وحذرت، محافظ شمال سيناء، في بيان رسمي المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، في ظل توقعات بتساقط الأمطار، حرصا على حياة وسلامتهم ، وطالب البيان قائدي السيارات أيضا بالابتعاد عن الأشجار واللافتات الكبيرة.
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