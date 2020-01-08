أسرع طريقة لعمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش بمذاق لا يقاوم وشكل سريع لتحضير التورتة .



مقادير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :



2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 بيضات

فانيلا

1 و نصف كوب سكر

ثلثى كوب كاكاو

200 جرام زبدة

ماء ساخن

فراوله طازجه

شيكولاتة سوداء موذابة

لوز

شرائح كريمة مخفوقة

فراولة طازجة

كريمة

الزبدة



صوص الجاناش :



200 جرام شيكولاتة مبشورة

100 مل كريمة



طريقة تحضير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :



* اغمسي الفراولة فى الشيكولاته ثم ترش باللوز و تترك حتى تبرد على ورق زبدة



* اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر و البيكنج صودا و الكاكاو



* اخفقى السكر مع الزبدة فى العجان و ضيفى البيض و الفانيليا تدريجيا ثم ضعى الدقيق



* ضيفى الماء الساخن حتى يتجانس الخليط ثم يرفع فى صينية الفرن و يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 35 الى 45 دقيقة



طريقة تحضير الجاناش :





* ضعي كريمة حتى تسخن على النار ثم ضعيها على الشيكولاته المبشورة و اتركيها حتى تركز ثم تقلب حتى تذوب الشيكولاته تماما



* اخرجي الكيك من الفرن ثم ضعى عليها الكريمة المخفوقة فى الوسط .



* ادهنى الكيك بكريمة الزبدة ثم ضعى عليها صوص الجاناش المجهز مسبقا و تزين باللوز الشرائح و الفراولة بالشيكولاتة بالهنا .