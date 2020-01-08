أسرع طريقة لعمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش بمذاق لا يقاوم وشكل سريع لتحضير التورتة .
مقادير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
4 بيضات
فانيلا
1 و نصف كوب سكر
ثلثى كوب كاكاو
200 جرام زبدة
ماء ساخن
فراوله طازجه
شيكولاتة سوداء موذابة
لوز
شرائح كريمة مخفوقة
فراولة طازجة
كريمة
الزبدة
صوص الجاناش :
200 جرام شيكولاتة مبشورة
100 مل كريمة
طريقة تحضير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :
* اغمسي الفراولة فى الشيكولاته ثم ترش باللوز و تترك حتى تبرد على ورق زبدة
* اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر و البيكنج صودا و الكاكاو
* اخفقى السكر مع الزبدة فى العجان و ضيفى البيض و الفانيليا تدريجيا ثم ضعى الدقيق
* ضيفى الماء الساخن حتى يتجانس الخليط ثم يرفع فى صينية الفرن و يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 35 الى 45 دقيقة
طريقة تحضير الجاناش :
* ضعي كريمة حتى تسخن على النار ثم ضعيها على الشيكولاته المبشورة و اتركيها حتى تركز ثم تقلب حتى تذوب الشيكولاته تماما
* اخرجي الكيك من الفرن ثم ضعى عليها الكريمة المخفوقة فى الوسط .
* ادهنى الكيك بكريمة الزبدة ثم ضعى عليها صوص الجاناش المجهز مسبقا و تزين باللوز الشرائح و الفراولة بالشيكولاتة بالهنا .
مقادير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
4 بيضات
فانيلا
1 و نصف كوب سكر
ثلثى كوب كاكاو
200 جرام زبدة
ماء ساخن
فراوله طازجه
شيكولاتة سوداء موذابة
لوز
شرائح كريمة مخفوقة
فراولة طازجة
كريمة
الزبدة
صوص الجاناش :
200 جرام شيكولاتة مبشورة
100 مل كريمة
طريقة تحضير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :
* اغمسي الفراولة فى الشيكولاته ثم ترش باللوز و تترك حتى تبرد على ورق زبدة
* اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر و البيكنج صودا و الكاكاو
* اخفقى السكر مع الزبدة فى العجان و ضيفى البيض و الفانيليا تدريجيا ثم ضعى الدقيق
* ضيفى الماء الساخن حتى يتجانس الخليط ثم يرفع فى صينية الفرن و يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 35 الى 45 دقيقة
طريقة تحضير الجاناش :
* ضعي كريمة حتى تسخن على النار ثم ضعيها على الشيكولاته المبشورة و اتركيها حتى تركز ثم تقلب حتى تذوب الشيكولاته تماما
* اخرجي الكيك من الفرن ثم ضعى عليها الكريمة المخفوقة فى الوسط .
* ادهنى الكيك بكريمة الزبدة ثم ضعى عليها صوص الجاناش المجهز مسبقا و تزين باللوز الشرائح و الفراولة بالشيكولاتة بالهنا .