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مرأة

أسرع طريقة لعمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:31 ص
طريقة عمل تورتة
طريقة عمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش بمذاق لا يقاوم وشكل سريع لتحضير التورتة .

مقادير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :

2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
4 بيضات
فانيلا
1 و نصف كوب سكر
ثلثى كوب كاكاو
200 جرام زبدة
ماء ساخن
فراوله طازجه
شيكولاتة سوداء موذابة
لوز
شرائح كريمة مخفوقة
فراولة طازجة
كريمة
الزبدة

صوص الجاناش :

200 جرام شيكولاتة مبشورة
100 مل كريمة

طريقة تحضير تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش :

* اغمسي الفراولة فى الشيكولاته ثم ترش باللوز و تترك حتى تبرد على ورق زبدة

* اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر و البيكنج صودا و الكاكاو

* اخفقى السكر مع الزبدة فى العجان و ضيفى البيض و الفانيليا تدريجيا ثم ضعى الدقيق

* ضيفى الماء الساخن حتى يتجانس الخليط ثم يرفع فى صينية الفرن و يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 35 الى 45 دقيقة

طريقة تحضير الجاناش :


* ضعي كريمة حتى تسخن على النار ثم ضعيها على الشيكولاته المبشورة و اتركيها حتى تركز ثم تقلب حتى تذوب الشيكولاته تماما

* اخرجي الكيك من الفرن ثم ضعى عليها الكريمة المخفوقة فى الوسط .

* ادهنى الكيك بكريمة الزبدة ثم ضعى عليها صوص الجاناش المجهز مسبقا و تزين باللوز الشرائح و الفراولة بالشيكولاتة بالهنا .
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