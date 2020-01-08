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أخبار العالم

خوفا من صواريخ ايران.. إسرائيل ترفع حالة التأهب وتعلن الاستنفار

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:03 ص
إسرائيل ترفع حالة
إسرائيل ترفع حالة التأهب وتعلن الاستنفار
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سمر صالح
رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، نتيجة الوضع الأمني في المنطقة.

وأطلقت إيران، فجر اليوم، عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل، اللتين تستضيفان قوات أمريكية، بالعراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت، مساء يوم الثلاثاء،ع فيديو يتضمن تعليمات للمستوطنين حول كيفية التصرف خلال إطلاق الصواريخ، داعية لتجهيز الملاجئ داخل البيوت.

واغتالت أمريكا، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، بغارة جوية فجر الجمعة الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.
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