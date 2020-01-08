AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:00 ص
مفاعل بوشهر الإيراني
مفاعل بوشهر الإيراني
Advertisements
أحمد محرم
أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بوقوع هزتين أرضيتين بالقرب من مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

من جانب آخر، يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر اختيار إيران توقيت الرد على اغتيال قاسم سليماني

تحليق مكثف للطيران العسكري الأمريكي فوق بغداد.. وأنباء عن انفجار ضخم

رئيس وزراء اليابان يلغي رحلته المقررة إلى السعودية والإمارات

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالات بقادة المنطقة عقب الهجوم الإيراني

CNN: صواريخ إيران على قاعدة عين الأسد أصابت أجزاء لا يوجد بها قوات أمريكية

بعد قصف القواعد الأمريكية.. الفلبين تأمر بإجلاء إلزامي لمواطنيها من العراق

ترشيحاتنا

أول رد من الـ كاف على قرار مرتضى منصور الانسحاب من السوبر الأفريقي

تحطم طائرة أوكرانية في إيران وعلى متنها 180 راكباً

مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المحطمة في إيران

سعودية تثير الجدل بزواجها المدني .. صور

إيران: 100% من صواريخنا موجهة لأهداف محددة.. وسنعاقب هذه الدول

لطلاب 2 ثانوي .. 10 نصائح لضمان خوض الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك