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توك شو

تمارين رياضية صباحية لعضلات الكتف والركبة.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:57 ص
كابتن حسام أبو هاشم،
كابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،
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شيرين عادل
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الكتف والركبة.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على شاشة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".

وأضاف الكابتن حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات.

وأوضح خبير اللياقة البدنية أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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