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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن عن إغلاق 6 منشآت غذائية بطلخا وإعدام 152 كيلو أغذية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن اغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بمدينة طلخا لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ، وإعدام 152 كيلو أغذية متنوعة ،ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التشغيل.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

وأشار التقربر إلى انه تم المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية بطلخا شملت مطعمين بشارع السجل المدني،وثلاثة مطاعم بشارع عاطف الشرقاوي،ومطعم بشارع التأمينات.
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