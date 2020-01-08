النيابة تعاين حريق مصنع ملابس شبرا الخيمة

بدأت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة التحقيق فى واقعة نشوب حريق مصنع للملابس حيث أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.



كما أمرت النيابة بندب لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المصنع المحترق ومدى تأثير المباني والمنشآت المجاورة من اندلاع الحريق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع ملابس بشارع ترعة الشابورى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة



وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



كما انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى غرب شبرا الخيمة لحصر خسائر الحريق وإعداد تقرير مفصل عنه وملابساته ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع المحترق.

