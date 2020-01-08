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تكنولوجيا

رسميا.. OnePlus تعلن عن هاتفها الجديد بميزات ليس لها مثيل.. فيديو وصور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:01 ص
OnePlus Concept One
OnePlus Concept One
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميًا، عن نموذجها الجديد للهواتف الذكية والذي يأتي ببعض المزايا ليس لها مثيل، في محاولة من الشركة لإظهار قدرتها على ابتكار شيء جديد خاص بها في ظل المنافسة بسوق الهواتف الذكية.

وذكرت بعض التسريبات خلال الأسابيع الماضية، إن الهاتف المسمي OnePlus Concept One، يتمتع بميزة إمكانية إخفاء الكاميرات الخلفية عن طريق استخدام زجاج يمكن جعله شفافًا أو معتمًا بضغطة زر واحدة، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وإلى جانب ميزة الكاميرا الخلفية المطورة، يمتاز الهاتف بأنه يأتي مع غطاء خلفي جلدي باللون البرتقالي وغرز مستوحاة من شركة صناعة السيارات ماك لارن McLaren، حتى أن ميزة الزجاج المعتم مستوحاة من واقي الشمس في سيارات شركة McLaren.

وقالت الشركة الصينية خلال حدثها الذي أقامته خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام بمدينة لاس فيجاس الأمريكية: "إن التقنية الجديدة تهدف إلى جعل شراء هواتف ذكية ذات 4 أو 5 كاميرات خلفية أمرًا مقبولًا"، ولم تذكر "وان بلس" خلال حدثها موعد إطلاق النموذج بصفته منتجًا نهائيًا في الأسواق.

ويمتاز الهاتف الجديد إلى جانب إمكانية جعل الزجاج الخلفي الذي يغطي الكاميرات شفافًا ومعتمًا، بإمكانية جعله نصف معتم، وتقول إنه الزجاج يمتاز بأنه أرق وأسرع زجاج متلون كهربائيًا إذ لا تتجاوز سماكته 0.35 ميليمتر، ويمكنه التحول من الوضع الشفاف إلى المعتم بأقل من 0.7 ثانية.

ولتشغيلها، تحتاج إلى الدخول في وضع Pro الخاص بكاميرا OnePlus، وبمجرد دخولك إلى وضع Pro، ستجد زر تبديل يسمى ND8، انقر فوقها وستحصل على ما يعادل التخفيض الثلاثي للتوقف على افتراض أن علامة ون بلس دقيقة للتأثير، ويعد هذا مفيدًا بشكل خاص لتصوير الفيديو في ظروف ساطعة، ولكن من الحيل أن تلتقط بعض تأثيرات الصورة أيضًا.

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