ماس كهربائى وراء حريق باكيات ومحلات شبرا الخيمة

كشفت المعاينة المبدئية لحريق باكيات ومحلات شارع ناصر بشبرا الخيمة عن أن الحصيلة النهائية احتراق 8 باكيات مقامة في ملكية خاصة وليست تابعة للحي وتستخدم في عرض المنتجات للباعة وتخزينها في الجزء الخلفي لهذه الباكيات.



ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي حيث شب الحريق في أحد الباكيات وانتشر في باقي المحلات المجاورة نتيجة شدة الرياح والطقس السيئ ، كما تبين أن الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق تتخطى الـ 500 ألف جنيه.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بعدد من باكيات ومحلات بمنطقة بيجام بشارع ناصر بمدينة شبرا الخيمة.



وعلي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له دون أى خسائر فى الأرواح.