خناقة حريم.. مقتل ربة منزل وإصابة شقيقها فى مشاجرة بقليوب

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شقيقها فى مشاجرة عائلية بسبب خناقة بين الحريم بإحدى قرى مركز قليوب تم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفية ومصاب بناحية قرية ميت حلفا – دائرة المركز.



بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول هدية ع ا 40 سنة ربة منزل ومقيمة ميت حلفا – دائرة المركز ونادية ع ا " وشهرتها " آية " بائعة خضار ( شقيقة الأولي ) توفيت عقب وصولها مستشفي قليوب وأحمد ع ا وشهرته " البرنس " حلاق مصاب بحروق متفرقة بالجسم ( شقيق الأولي ) وعاطف ا ف 44 سنة سائق ( زوج الأولي ).



وطرف ثان هالة ا ف " 24 سنة ربة منزل ( شقيقة الرابع) ورضا ا ف " سائق ومقيم ذات العنوان ( شقيق الرابع ).



وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الأولي والخامسة المقيمين بذات المنزل تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كل منهما علي الأخرى بالضرب ولدي تدخل شقيقة الأولى المتوفية لفض النزاع قامت الخامسة بالتعدي عليها بالضرب علي رأسها بأنية طهي سقطت أرضًا مغشيًا عليها وتوفيت عقب وصولها مستشفي قليوب.



وحال محاولتهما الفرار من المنزل قام شقيقها ( السادس ) بإشعال النيران بإسطوانة غاز اتجاه الطرف الأول لمنعهم من اللحاق بهم مما أدي لإصابة الثالث المشار إليها.



تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقر بإرتكابهما الواقعة علي النحو المبين .. وتم التحفظ علي الإسطوانه المستخدمة.



تم نقل المصاب والمتوفية لمستشفي قليوب.