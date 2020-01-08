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خبير: التوتر في الشرق الأوسط يزيد من أسعار البترول عالميا.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:39 ص
الخلافات الدولية
الخلافات الدولية تهدد الاستقرار في مصر
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، إن ما يحدث في العالم من أحداث وتقلبات يؤثر بشكل قوي في الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ولكن خطة مصر الاستراتيجية للاستقرار لم تتأثر بعد وأن الدولة تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المستوى المعيشي للفرد وفقًا خطة 2020 و 2021.

وتابع الدكتور عمرو سليمان، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن ما يحدث في العالم من خلافات بين أمريكا وإيران من المتوقع انه سيزيد من أسعار البترول عالميًا وأن هذا سيكون المؤثر الوحيد في خطة الدولة الاقتصادية، لان كلما زادت أسعار المواد البترولية بالتالي سيزيد عجز الموازنة المصرية ووقع تأثير مباشر على المواطن المصري.

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، أن أيضًا ما يحدث من محاولات العبث من تركيا في الأراضي الليبية سيؤثر بالتأكيد على الموازنة العامة المصرية.

وذكر الدكتور عمرو سليمان، أن وفقًا لتصريحات دولة رئيس الوزراء ووزير المالية مشيرين إلى الأرقام التي حققتها مصر في مستوى التحسن الاقتصادي على مدار الخمس سنوات الماضية، حتى تم الوصول في نهاية العام الماضي 2019 إلى تحسن في معدلات النمو نحو 5.6%.

وأشار الدكتور عمرو سليمان، إلى أن من المستهدف في العام الحالي في 2020 الوصول الى 6% في معدلات النمو، و 6.4% في 2021، وان مصر حققت المركز الثالث عالميًا في معدلات النمو والاولى على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا.
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