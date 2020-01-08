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اقتصاد

مصلحة الضرائب: نستهدف تقليل عجز الموازنة وزيادة الفائض

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة ، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي ، وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها ، كما أكد على ثقته بقيادات المصلحة و ثمن جهود كافة العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذى يعد ثانى اجتماع له مع قيادات المصلحة ، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين، عقب تكليفه من قبل وزير المالية ، للقيام بأعمال رئيس المصلحة ، لمتابعة سير العمل خاصة مع بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية ، وحثهم على مضاعفة الجهود كل في قطاعه لتحقيق الحصيلة المستهدفة.

وقال رضا عبد القادر إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالضرائب ، ووضعها فى قمة الأولويات ، وأنه يقوم بمتابعة الأداء الضريبى وتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر .

كما أعرب رئيس المصلحة وجميع القيادات خلال الاجتماع عن امتنانهم الشديد لاهتمام وزير المالية ، واستجابته السريعة لكافة المقترحات ، والمطالب التي من شأنها انجاز مهام تطوير وميكنة مصلحة الضرائب في أسرع وقت ، وأنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحقيق ذلك.

وأوضح رئيس المصلحة أننا في هذه المرحلة لدينا مهمة جليلة تتمثل فى تحقيق الحصيلة الضريبية ، وإنجاز مشروع الدمج واستكمال الميكنة مضيفًا أن مشروع الميكنة ، والتشريعات الضريبية الجديدة تعد تحديات تواجهنا وتحتاج لمزيد من الجهد.

وأشار إلى أن منظومة تقديم الاقرارات بشكل الكترونى اثبتت نجاحها وكفاءتها فى استقبال الاقرارات الكترونيا بهدف التيسير على الممولين ، وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.

ولفت رضا عبد القادر إلى توجيه وزير المالية لجميع العاملين بتقديم مجموعة من الآراء والمقترحات بشأن المساعدة فى أن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.

وأكد أن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة وصفها بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة.
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