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حوادث

فحص 20 سيارة مهملة وضبط 18 أخرى في حملة مكبرة بشوارع المنوفية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة مرور المنوفية لفحص ورفع السيارات المهملة بالشوارع لعدم استخدامها في أعمال العنف.

حيث تم فحص 20 سيارة مهملة بالشوارع وتبين خلوها من أي مواد متفجرة وتم التعامل الفوري معها ورفعها بالونش وتم إخطار أصحابها لاستلامها بعد انتهاء الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط 11 سيارة لسيرها بدون لوحات معدنية، و6 سيارات لمخالفتها شروط الأمان.

وأكد اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطن وتوفير جو آمن للمواطنين.
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