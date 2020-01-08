تعليق ساخر من صلاح عبد الله على برودة الجو.. صورة

علق الفنان صلاح عبدالله على حالة الطقس الباردة التي تمر بها البلاد، في الأيام الأخيرة.



ونشر عبدالله ، صورة عبر حسابه على إنستجرام، وهو يرتدي ملابس ثقيلة، ويضع على رأسه "زعبوط"، وعلق: "‏بصوت عز في الرهينة.. تلاجة تلاجة".



وانضم صلاح عبد الله، إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، كضيف شرف، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان.



المسلسل بطولة" ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ويشارك الفنان أمير كرارة حاليا فى تصوير مسلسل الاختيار الذي يجسد به شخصية الشهيد "المنسي" لعرضه في سباق الدراما الرمضانية للعام المقبل.