بعد ضرب القاعدة الأمريكية..المرشد الأعلى الإيراني: لن نعتمد على القوة العسكرية وحدها

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: إن القصف الذي قامت به أمريكا على إيران ومقتل "سليماني"، أحدث ثورة كبيرة في العالم استطاعت أن تؤثر على مسيرة التاريخ في إيران والعالم أجمع، موضحا أنه سيتم تقييم ذلك الأمر داخليا من قبل إيران.



وأضاف خامنئي أثناء كلمته، أنه قبل هذا الحدث لم يكن للشعب الإيراني العزل تدخلات مباشرة في الشؤون الداخلية أو السياسية، لافتا إلى أن الأمر تغير وأن الشعب قادر على مواجهة أي عنف متطرف أو متغطرس خاصة فيما يخص معتقداته الدينية.



وأشار خامنئي إلى أن ايران لن تتوقف فقط على الاعتماد على القوة العسكرية، موضحا أن الغيرة الدينية ستكون فعالة ومؤثرة بشكل كبير على المشهد.



وذكر خامنئي، في اية قرآنية، تتحدث عن بني إسرائيل وفرعون، وكيف استطاعت الأمم السابقة التغلب علي الظلم والقهر بأمر وقوة من عند الله.





