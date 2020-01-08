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أخبار العالم

أول تعليق من ألمانيا على الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:40 ص
أول تعليق من ألمانيا
أول تعليق من ألمانيا على الهجوم الإيراني على قاعدتين امريكيت
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دعاء أبوهشيمة
أعربت ألمانيا عن إدانتها الشديدة للضربات الإيرانية ، التي شنتها اليوم الأربعاء على قاعدتين امريكيتين في العراق؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

وكان الجيش الألماني قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيسحب جزءا من الجنود الألمان المنتشرين في العراق لمهمات تدريب.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "فرانس برس" أن الجنود الألمان المتمركزين في العراق سينتقلون إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة، على ما أوردت "فرانس برس".

وسيجري تخفيض عديد العاملين في الكتيبة الألمانية، ويبلغ عددهم 30 عسكريًا ينتشرون في بغداد وفي التاجي شمال العاصمة "بشكل موقت".

والقوات الألمانية الموجودة في العراق جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لكن العدد الأكبر من قوات التحالف أميركية.
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