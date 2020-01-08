بغداد تعلن سقوط 22 صاروخا خلال الضربة الإيرانية.. البنتاجون يقيم الأضرار وترامب يدرس الرد.. وتوحد عربي وإفريقي ضد التدخلات التركية في ليبيا.. الأبرز في الصحف السعودية

سبق: البنتاجون يقيم الأضرار وترامب يدرس الرد

عكاظ: بغداد تعلن سقوط 22 صاروخًا إثر الضربة الإيرانية

الشرق الأوسط: توحد عربي وإفريقي ضد التدخلات التركية في ليبيا





تناولت الصحف السعودية اليوم الأربعاء المزيد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن مصادر دبلوماسية جزائرية أفادت بأن كبار المسؤولين في البلاد أكدوا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، معارضتهم الشديدة لأي عمل عسكري في طرابلس، وأن الرئاسة الجزائرية عدت عاصمة ليبيا «خطأ أحمر»، فيما أعلنت حالة استنفار في الحدود الجزائرية - الليبية، استعدادًا لمواجهة أي طوارئ.





وقالت "الشرق الأوسط" إن الرئيس عبد المجيد تبون، استقبل، جاويش أوغلو، الذي أنهى زيارة دامت يومين، وتطرق معه حسب وكالة الأنباء الجزائرية لـ«قضايا إقليمية ودولية راهنة»، في إشارة إلى الأوضاع في ليبيا، وتهديدات أنقرة بشن عمل عسكري بهذا البلد، الذي تجمعه حدود مع الجزائر بطول 900 كلم. كما التقى أوغلو بوزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم.





وكتب أوغلو في تغريدة له في حسابه على «تويتر»: «التقينا مرة أخرى مع أخي صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، بعد فترة قصيرة مدتها 3 أشهر». وأضاف موضح: «نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية، وقد قمنا خلال اللقاء بتبادل وجهات نظر مثمرة حول التطورات الإقليمية، وخاصة في ملف ليبيا».





وقالت "عكاظ" إن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت صباح اليوم (الأربعاء) في بيان سقوط 22 صاروخًا في العراق، بعدما قصفت إيران بصواريخ باليستية فجرًا قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أميركيون ردًّا على مقتل قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية.





وأشار البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف استمر نصف ساعة «وقد سقط 17 صاروخًا على قاعدة عين الأسد الجوية (...) وخمسة صواريخ على مدينة أربيل».





وأشار بيان قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أنه «لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية» من دون تفاصيل عن الجنود الأميركيين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).





وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء أن الرئيس حسن روحاني سيلقي كلمة بعد الهجوم الإيراني، ولم يعلن التلفزيون موعد الخطاب.





وقالت "سبق" أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا استهدفت قوات أميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة {داعش} في العراق. وأضافت الوزارة في بيان أن الصواريخ {استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف في (عين) الأسد وأربيل}.





وتابع البيان: {نعمل على تقييم الأضرار. في الأيام الأخيرة وفي ظل التهديدات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع كل الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا وحلفائنا. وكانت هذه القواعد في حال إنذار مرتفع، بعد إشارات إلى أن النظام الإيراني خطط لاستهداف قواتنا ومصالحنا في المنطقة}.





وأضاف: {وفيما نقيم الأضرار، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأمريكية وحلفائنا في المنطقة}.





وذكرت مصادر أميركية أن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي وصلوا إلى البيت الأبيض.



