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محافظات

جنوب الأقصر يستعد لتجميل ميادينه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر أنه فى إطار بروتوكول التعاون بين كلية الفنون الجميلة ومحافظة الأقصر بناءً على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم للاستفادة من مشروعات تخرج طلبة الكلية لتطوير وتجميل المحافظة، جار اختيار مناطق التجميل والميادين بمركز إسنا ليظهر المركز بالمظهر اللائق أمام المواطنين والسائحين.

وأضاف "سليمان" أن مركز ومدينة إسنا يدعم كل المشروعات والمبادرات التى تساعد على تجميل وتطوير المدينة مع تقديم الدعم اللوجسكى وتزيل كافة العقبات وتقديم أى مساعدة من شأنها المساهمة في الارتقاء بالذوق العام وذلك إيمانا بدور الشباب واستغلال طاقتهم فى خدمة الوطن.

تقع مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، على الضفة الغربية لنهر النيل على بعد حوالي وتبعد حوالي 55 كم جنوب الأقصر على الضفة الغربية لنهر النيل، والى الشمال من مدينة أسوان على بعد حوالي 150 كم ، وهى مدينة قديمة يرجع تاريخها القديم إلى عصور ما قبل التاريخ حيث عثر على جبانات خاصة بتلك المرحلة في منطقة العضايمة جنوب غرب إسنا بحوالي 10 كم.
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