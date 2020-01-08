AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد القصف الإيراني.. فرنسا تكشف موقفها من سحب قواتها المنتشرة بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:38 ص
القوات الفرنسية في
القوات الفرنسية في العراق
Advertisements
رويترز
أعلن مصدر حكومي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن باريس لا تعتزم سحب قواتها المنتشرة بالعراق بعد الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق.

يأتي ذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق، لافتة إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 30 جنديًا أمريكيًا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق

CNN: صواريخ إيران على قاعدة عين الأسد أصابت أجزاء لا يوجد بها قوات أمريكية

بعد الهجوم الإيراني.. القوات الأمريكية تسير دوريات خارج قواعدها بالعراق

الحرس الثوري الإيراني يكشف سر توقيت استهداف قواعد أمريكية في العراق

هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر الإيراني

بعد هجوم صاروخي إيراني.. البنتاجون: سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا وحلفائنا

ترشيحاتنا

أول رد من ترامب على قصف إيران لقاعدة عين الأسد بالعراق

إيران: حزب الله جاهز لقصف إسرائيل بشدة

الأرصاد تعلن موعد التحسن التدريجي فى الطقس.. فيديو

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2020

إيران: أطلقنا 15 صاروخا على أهداف أمريكية لم يعترض أيًا منها

CNN: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك