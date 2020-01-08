بعد القصف الإيراني.. فرنسا تكشف موقفها من سحب قواتها المنتشرة بالعراق

أعلن مصدر حكومي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن باريس لا تعتزم سحب قواتها المنتشرة بالعراق بعد الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق.



يأتي ذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق، لافتة إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.