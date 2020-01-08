بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 380 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، وتأخر رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.



وأضافت المصادر، أن رحلتي شركة نسما للطيران 182 المتجهة إلى ينبع، و140 المتجهة إلى القصيم، تأخرتا ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

