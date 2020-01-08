AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورشة لتعليم كتابة القصة للطفل.. بثقافة بورسعيد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد، أقام بيت ثقافة النصر بمكتبة طفل الضواحي، ورشة أدبية لكتابة قصة الطفل وذلك لدعم الموهوبين في كتابة القصة، بحضور د.نجلاء صالح والأديب القاص حامد موسي و لواء د.مدحت عباس والأديب القاص أسامة المصري.

وتحدثت نجلاء عن تطور كتابة القصه للطفل وانواع قصص الطفل، بينما قام موسي بتنفيذ ورشة تعليم أصول الكتابة القصصية للطفل والحديث عن أشهر كتب وكتاب أدب الطفل في مصر والقصة خاصة.

واختتمت الورشة أعمالها بمداخلات حوارية حول نماذج من أعمال الأطفال الموهوبين في كتابة القصة وذلك في حضور، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الجرابعة معرض رسوم أطفال بمجمع المدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناقشة المجموعة القصصية «حدث في الجنوب» بنادي أدب دكرنس

ملتقى أدبي بأسيوط حول السرد في القصة والرواية

فن الحفر على الألومنيوم بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

قراءة في أدب نجيب محفوظ.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

«البطل» عضوا لأمانة مؤتمر أدباء مصر عن أسيوط

تجارب قصصية بثقافة أسيوط

ترشيحاتنا

مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 216 آخرين| اعرف السبب

بعد الإفراج عن زوج نانسي عجرم.. والدة الشاب المقتول تقلب موازين القضية

ليلة في حب ساديو ماني.. السنغالي كسب تعاطف الجميع بـ 3 مشاهد في الغردقة

السفارة الأوكرانية تكشف حقيقة تحطم الطائرة في إيران بسبب صاروخ

الحرس الثوري الإيراني يكشف سر توقيت استهداف قواعد أمريكية في العراق

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البازلاء؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز