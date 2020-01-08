ورشة لتعليم كتابة القصة للطفل.. بثقافة بورسعيد

ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد، أقام بيت ثقافة النصر بمكتبة طفل الضواحي، ورشة أدبية لكتابة قصة الطفل وذلك لدعم الموهوبين في كتابة القصة، بحضور د.نجلاء صالح والأديب القاص حامد موسي و لواء د.مدحت عباس والأديب القاص أسامة المصري.



وتحدثت نجلاء عن تطور كتابة القصه للطفل وانواع قصص الطفل، بينما قام موسي بتنفيذ ورشة تعليم أصول الكتابة القصصية للطفل والحديث عن أشهر كتب وكتاب أدب الطفل في مصر والقصة خاصة.



واختتمت الورشة أعمالها بمداخلات حوارية حول نماذج من أعمال الأطفال الموهوبين في كتابة القصة وذلك في حضور، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الجرابعة معرض رسوم أطفال بمجمع المدارس.