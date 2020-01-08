إغلاق ميناء البرلس لليوم السابع على التوالي لسوء الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم السابع على التوالي؛ نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة الميناء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم الغلق لارتفاع أمواج البحر؛ نظرًا للرياح الشديدة والتي أدت إلى سرعة التيارات البحرية.