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محافظات

أمطار شديدة بمحافظة دمياط واستمرار غلق بوغاز الصيد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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أ ش أ
شهدت محافظة دمياط هطول غزير للأمطار منذ ليلة أمس، تسببت في استمرار غلق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج ومنع خروج السفن إلى عرض البحر المتوسط.


وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في كافة المرافق الخدمية؛ لمواجهة هذه الموجة الشديدة من الأمطار، وتقوم سيارات شفط المياه بشفط المياه المتراكمة في الشوارع والميادين، كما تسببت شدة الأمطار في شل حركة الأسواق والمواصلات الداخلية والخارجية.
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