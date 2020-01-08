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محافظات

هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة بالغربية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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احمد علي
تعرضت قري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم لهطول أمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة موجه الصقيع مما دفع الي ارتداء الملابس الثقيلة وتسبب سوء الأحوال المناخية في تكون كميات من البرك والمستنقعات.

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.

كما وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم توجيهاته رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

كما رفع ديوان محافظة الغربية حالة من الطوارئ القصوى نظرا للظروف الجوية وتفعيل غرف العمليات والطوارىء علي مستوي قري ومراكز المحافظة.
هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة بالغربية
هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة بالغربية
هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة بالغربية
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