نتنياهو بعد هجوم إيران: ترامب يستحق المباركة وإسرائيل تدعم أمريكا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة"، في أول تعليق له بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب "ستضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل"، مضيفا أنه "يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني".



وقال نتنياهو إن "(قاسم) سليماني كان مسؤولا عن قتل المئات والرئيس ترامب يستحق المباركة لأنه رد بقوة وجرأة".



