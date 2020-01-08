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أخبار العالم

نتنياهو بعد هجوم إيران: ترامب يستحق المباركة وإسرائيل تدعم أمريكا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:11 م
أول تعليق لـ نتنياهو
أول تعليق لـ نتنياهو على ضرب إيران مواقع أمريكية بالعراق
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة"، في أول تعليق له بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب "ستضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل"، مضيفا أنه "يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني".

وقال نتنياهو إن "(قاسم) سليماني كان مسؤولا عن قتل المئات والرئيس ترامب يستحق المباركة لأنه رد بقوة وجرأة".

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