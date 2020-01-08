انتقاما من والده.. حبس ربة منزل اختطفت طفلا بقنا وطلبت فدية 250 ألف جنيه

قررت النيابة العامة بقنا، حبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيق في التهمة الموجهة لها باختطاف طفل للحصول على مقابل مادي قدره ٢٥٠ ألف جنيه.



كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قوة كمين دندرة بمركز قنا، بتمكن أمين شرطة بمطار الأقصر بتسليم سيدة لقوة الكمين واتهامها بخطف طفل وطلب فدية، فور سماعه لمكالمة هاتفية لها مع والد الطفل تطالبه فيها بـ ٢٥٠ ألف جنيه لإعادة نجله.



انتقل على الفور اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، استمع لأقوال أمين الشرطة أسعد محمد الذي أكد سماعه للمتهمة مهديه ف ح من محافظة الأقصر و لها محل إقامة فى منطقة الصعايدة بمركز دشنا أثناء استقلالهم سيارة أجرة.



وأثناء استجواب ربة المنزل من قبل العميد أمين سند، رئيس المباحث، أنكرت فى البداية، لكنها انهارت و اعترفت بوجود خلافات مالية مع ماهر علام فاضل سمكرى سيارات بدشنا" والد الطفل"، مما جعلها تغافله وتختطف نجله طه " الصف الأول الإعدادى".



و تابعت المتهم، خلال التحقيق، طلبت من والد الطفل مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه للإفراج عن نجله، لوجود خلافات مالية بيننا، على مبلغ 21 ألف جنيه.

