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توك شو

سكوتر للفتيات.. إحدى هاويات ركوب الدراجة تكشف تجربتها.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رافت
قالت أميرة إحدى المسئولات عن البنات في "cairo scooter club"، أنها تعتمد علي الاسكوتر بصفة يومية أثناء ذهابها للعمل.

وأضافت أميرة، خلال حوارها لـ برنامج "8 الصبح" الذي يذاع علي شاشة "دي إم سي"، أن اعتمادها الأساسي على ركوب الاسكوتر يأتي لأنه وسيلة مواصلات سريعة جدا خاصة في مناطق الزحام، موضحة أنه ينقذها كما وصفت للوصول مبكرا عند الحاجة.

وأشارت أميرة إحدى المسؤولات عن البنات في "cairo scooter club ، إلى أنه بالإضافة أنه وسيلة مواصلات سريعة، فهو وسيلة مواصلات موفرة جدا للبنزين على عكس السيارات وغيرها من وسائل النقل اليومية.

وأوضحت أميرة، أنها لم تتعرض لسخافات من أحد حتى الآن، لافتة إلي أن كل ما كانت تتعرض استغراب من كونها بنت وتقود سكوتر.

وذكرت أميرة، أن من ضمن علامات الاستغراب التي تعرضت لها، هي كيف لديها الشجاعة لمواجهة مخاطر ركوب الاسكوتر، كما هو متوقع من معظم المجتمع.
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