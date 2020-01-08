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رياضة

نجم منتخب الطائرة: الفوز على الجزائر بداية جيدة.. وتونس منتخب منظم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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نور عادل
تحدث أحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة عن افتتاح مشوار مصر في التصفيات المؤهلة للاولمبياد، و الفوز على الجزائر ٣/١ مؤكدا انها بداية جيدة خاصة ان جميع اللاعبين يكونوا مضغوطين في اول مباراة لهم بالتصفيات.

وقال أحمد صلاح في تصريحات عقب المباراة " اول مباراة في البطولة كنا جميعا مشددودين خاصة انها اول المباراة، كنا نسير بشكل جيد في اول شوطين، لكن حدث بعض التهاون في الشوط الثالث مما جعل الجزائر تعود للمباراة، لكن ماحدث هو درس مهم نتعلم منه في المباريات المقبلة،الا نطمأن للمباراة حتى اطلاق الحكم صافرة النهاية ".

وعن استبعاد منتخب غانا من التصفيات بسبب تأخر وصولهم للقاهرة، قال أحمد صلاح ان الامر لن يؤثر على شكل المنافسة، خاصة ان غانا منتخب لم يكن من المرشحين للتأهل للاولمبياد، مضيفا " الامر سيكون فارق فقط بالنسبة لنا في الراحة، خاصة انه بعد استبعاد غانا سيكون امامنا راحة يوم بعد كل مباراة نخوضها ، و هو الامر الذي سيكون فارقا في الاستعداد البدني و النفسي و الذهني لكل مباراة".

و عن المواجهة المقبلة مع منتخب تونس أكد أحمد صلاح: " تونس فريق منظم أكثر من الجزائر و الكاميرون و خسارة نقطة ليس امرا سهلا بالنسبة للاعبيه، و تحدثت مه لاعبي منتخب مصر في ذلك ، خاصة انها ستكون اصعب مباراة لنا في التصفيات لكن امامنا راحة يوم قبل المباراة نستطيع دراسة نقاط القوة و الضعف جيدا لتونس.
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