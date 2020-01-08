مقترح برلماني بفرض مقاطعة على المنتجات التركية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه للحكومة بشأن فرض مقاطعة على المنتجات التركية على اختلاف أنواعها.



وقالت أبو السعد فى بيان صحفى لها إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار واردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات خلال العام المالي 2018 -2019 حسب إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأكدت أنه لم يعد يخفى على أحد، تعادي المصالح المصرية التركية في الفترة الأخيرة، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وهناك أدلة على معاداة الدولة التركية للمصالح المصرية، وعملها على تهديد استقرارها ونشر الإرهاب على حدودها.



وتابعت : رغم هذا لا تزال المنتجات التركية يتم تداولها في السوق المصرية، بشكل كبير بما يعد دعما للدولة التركية، وكذلك هناك العديد من الرحلات السياحية التي يتم توجيها إلى تركيا.



وشددت على أن تركيا تمارس عدوانا مشهودا على الدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها، وتعادي مصالحها وتعمل على ذرع الإرهاب في دولنا، ومن ثم يجب علينا التحرك اقتصاديا ضد هذه الدولة، بمقاطعة المنتجات التركية ووقف الاتفاقيات الاقتصادية معها.



وطالبت باستصدار قرار مؤسسي بفرض مقاطعة على المنتجات التركية على اختلاف أنواعها ووضع استراتيجية في سبيل تحقيق ذلك.

