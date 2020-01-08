ليفربول يحتفل بسيطرة صلاح وماني على جائزة الأفضل في إفريقيا للمرة الثالثة

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بسيطرة نجما الفريق ، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.



وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في عامي 2017 و2018، قبل أن يفوز بها ساديو ماني في عام 2019 المنقضي.



وحصد ماني، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، أمس، الثلاثاء، متفوقًا على زميله محمد صلاح الذي حل ثانيًا، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي حل ثالثًا.



وتسلم ماني الجائزة في الحفل الذي أقيم بمدينة الغردقة على مسرح عائم بمنتجع سهل حشيش، في ظل غياب محمد صلاح، ورياض محرز، عن الحفل.

أفضل لاعب في إفريقيا...



2017: محمد صلاح 🏆

2018: محمد صلاح 🏆

2019: ساديو ماني 🏆



ما أروعكم، ما أجملكم، ما أبهاكم يا ريدز! 🔴✊ #CAFAwards2019 pic.twitter.com/v73l3yArI4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7, 2020