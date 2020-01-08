حقيقة مقتل 80 جنديا أمريكيا فى هجوم إيران.. فريدمان يكشف مفاجأة

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إنه حسب التقديرات الأولى، لم تقع إصابات في الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق.



وأضاف فريدمان: "نصلي أن نفوز دون أن نقتل، أنا متأكد من أننا بفضل الرئيس سنتغلب على أحد التهديدات الرئيسية في عصرنا".



وأعلن التلفزيون الإيراني سقوط 80 جنديا أمريكيا على الأقل، في الهجمات الصاروخية التي شنتها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، على أهداف أمريكية بالعراق.



وأكد التلفزيون الإيراني أن "أضرار جسيمة" لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد أمريكية في الهجمات الإيرانية.



يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.