هنتغدى إيه النهاردة؟.. كبسة بالفراخ وعصير الليمون بالنعناع والصودا

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص بها ربات المنزل على التغيير بشكل دائم بها، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة الدجاج .







طريقة تحضير كبسة دجاج



مقادير كبسة دجاج :



أرز بسمتى

صدور دجاج

كركم

كارى

زعفران لومى ( ليمون مجفف )

كرات كرفس

قرنفل

قرفة

ورق لورى

حبهان

بهارات

مرقة

ملح

معجون

طماطم

زيت

فلفل



طريقة تحضير كبسة دجاج :



* شوحى الدجاج مع كل التوابل و البهارات جيدا



* ضيفى اليه الارز و المرقة و تترك حتى تنضج تماما لمدة 25 الى 30 دقيقة



* و تقدم بالهنا





طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع و الصودا بوصفة الشيف علاء الشربينى.

المقادير:



سفن اب

نعناع اخضر طازج

ثلج

مياة

سكر

ليمون



طريقة التحضير:



-نضع السكر والليمون واوراق النعناع والمياه والثلج فى الخلاط.

-نكرر ضربه فى الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدا.

-نصفيه بمصفاة مناسبة ونسكبه فى كاسات التقديم.

- نضيف الصودا والسفن اب ويقدم.