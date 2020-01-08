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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة؟.. كبسة بالفراخ وعصير الليمون بالنعناع والصودا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:58 م
هنتغدا ايه إنهاردة..كبسة
هنتغدا ايه إنهاردة..كبسة بالفراخ وعصير الليمون بالنعناع و ال
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أسماء عبد الحفيظ
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص بها ربات المنزل على التغيير بشكل دائم بها، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة الدجاج .



طريقة تحضير كبسة دجاج

مقادير كبسة دجاج :

أرز بسمتى
صدور دجاج
كركم
كارى
زعفران لومى ( ليمون مجفف )
كرات كرفس
قرنفل
قرفة
ورق لورى
حبهان
بهارات
مرقة
ملح
معجون
طماطم
زيت
فلفل

طريقة تحضير كبسة دجاج :

* شوحى الدجاج مع كل التوابل و البهارات جيدا

* ضيفى اليه الارز و المرقة و تترك حتى تنضج تماما لمدة 25 الى 30 دقيقة

* و تقدم بالهنا


طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع و الصودا بوصفة الشيف علاء الشربينى.
المقادير:

سفن اب
نعناع اخضر طازج
ثلج
مياة
سكر
ليمون

طريقة التحضير:

-نضع السكر والليمون واوراق النعناع والمياه والثلج فى الخلاط.
-نكرر ضربه فى الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدا.
-نصفيه بمصفاة مناسبة ونسكبه فى كاسات التقديم.
- نضيف الصودا والسفن اب ويقدم.
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