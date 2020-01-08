محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجميل ودهان محولات الكهرباء والأعمدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تجميل ودهان محولات وأعمدة الكهرباء بمركز أبنوب والتي يجري تنفيذها بواسطة معلمي وطلاب التعليم الفني



ويأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة "لا تشوها" والتي أطلقها المحافظ لإزالة آثار الملصقات والإعلانات من على الأعمدة والحوائط والأسوار وردها لأصلها ولمنع الكتابة عليها مرة أخرى ومواجهة ظاهرة تشويه الشوارع والحفاظ على الذوق العام وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاركة في أعمال تجميل الشوارع والميادين العامة بشتى أنحاء المحافظة



حيث تفقد المحافظ أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التي تعبر عن جمال الطبيعة والريف المصرى والتي حملت عبارات "بإيدينا نغير" والتي يجرى تنفيذها بواسطة معلمين وطلاب التعليم بإدارة أبنوب التعليمية.



وأشاد محافظ أسيوط بجهود معلمي وطلاب المدارس الفنية بمختلف مراكز المحافظة ومشاركتهم الايجابية في أعمال التطوير والتجميل والتي شملت دهان بلدورات الأرصفة وأعمدة الإنارة على جانبي الطريق والمزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية مناشدًا مؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات التنفيذية بتفعيل المشاركة المجتمعية وتوحيد الجهود للاهتمام بقطاع النظافة والتجميل معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات المجتمعية موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات المجتمعية بكافة مراكز وقرى المحافظة معلنًا استمرار جهود التجميل والتطوير بقرى ومراكز المحافظة.



