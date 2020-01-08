الأهلي مواليد ٢٠٠٢ يواجه ألماظة وديًا

يلتقي فريق الناشئين، لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ اليوم الأربعاء مع فريق ألماظة، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



تأتي المباراة في إطار استعدادات فريق الأهلي ٢٠٠٢ بقيادة مديره الفني ياسر محمدين للمشاركة في مسابقة دوري القطاعات، التي لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.



ويخوض الأهلي 2002 عددًا من المباريات الودية؛ من أجل تجهيز اللاعبين للبطولة بشكل جيد، وذلك في ظل توقف المنافسات الرسمية منذ الشهر الماضي.



كان فريق الأهلي ٢٠٠٢ قد تأهل لبطولة القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، بعد فوزه على فريق مركز شباب عين الصيرة ٦ – صفر، في الجولة الأخيرة لبطولة منطقة القاهرة، ليتربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٢٧ نقطة من ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٦٧ هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف.



ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ومحمد سمارة مدربًا عامًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا إداريا، ومحمد مصطفى طبيبا، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.

