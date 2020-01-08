كما فعلت مع الهجوم الأمريكي.. نواب عراقيون يطالبون الحكومة بموقف صارم ضد إيران

أثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق ، موجة من الغضب بين العراقيين؛ فقد دعا نواب عراقيون إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة خرق إيران للسيادة العراقية.



ووفقا لـ السومرية نيوز، دعا النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، البرلمان الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الايراني لسيادة العراق، فيما طالب الحكومة بالرد على القصف الإيراني كما فعلت مع الهجوم الأمريكي.



وتابع قائلا: "على مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الإيراني لسيادة العراق واستهدافه بصواريخ عمياء سقط إحداها على مناطق مدنية".



وحمل النائب العراقي"الجهات التي طبلت مع إيران وشجعتها على إضعاف سيادة العراق المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة أي مدني عراقي جراء تلك التصعيدات غير المسؤولة من إيران".



وأكد الدهلكي، على "أهمية أن يكون للبرلمان موقف جاد وحقيقي لإبعاد العراق عن هذه المعادلة المخجلة في زج العراق وشعبه بمعركة سيكون الخاسر الوحيد فيها الشعب العراقي".



وفي وقت سابق، علق تحالف الفتح العراقي على الهجوم الصاروخي الإيراني؛ مؤكدا أن الاعتداء الأمريكي هو الذي أعطى مبررا للرد الإيراني، مضيفا أن "واشنطن تصر على جعل العراق ساحة لصراعها مع طهران".



كما علق إقليم كردستان العراق بالقول: "لن نكون ميدانا للصراعات".



وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وكشفت "نيويورك تايمز" عن سر اختيار توقيت العملية قائلة إنه تم تنفيذ هجمات اليوم في حوالي الساعة 1:20 صباحًا ، في نفس الوقت الذي قتلت فيه الولايات المتحدة الجنرال سليماني.



كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.