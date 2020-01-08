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تعليم

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 30 درجة دكتوراه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:24 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 30 درجة دكتوراه بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن درجات الدكتوراة شملت 9 درجات بكلية الطب، و4 درجات بكلٍ من كليتي العلوم والتربية الرياضية، و3 درجات بكلٍ من كليتي الآداب والتربية، ودرجتين بكلٍ من كليتي الطب البيطري والحقوق، ودرجة واحدة بكلٍ من كليتي الزراعة والخدمة الاجتماعية ومعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة.


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