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فن

ابنة رامي رضوان توجه له رسالة: "أحبك أبي"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:23 م
دنيا سمير غانم وزوجها
دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان
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شيرى نبيل
حرص الإعلامي رامي رضوان علي نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مكتوبا فيها كلمة "أحبك أبي"، واتضح أنها بخط يد ابنته كايلا ابنة النجمة دنيا سمير غانم.

وعلق عليها رامي رضوان قائلا: "الحالة الوحيدة اللي بسمح إن ايدي تتشلفط.. لما كايلا تحب تفن عليها، بس المرة دي فاجئتني بشلفطة عظييييييمة"، مضيفا: "وأنا أحبك أكثر صغيرتي الكاب كيك".

يذكر أن رامي رضوان يشارك الإعلامية إيمان الحصري في تقديم برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، ‏ويتناول البرنامج الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في ‏مختلف المجالات.‏
ابنة رامي رضوان توجه له رسالة: "أحبك أبي"
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