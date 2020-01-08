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بـ جنيه واحد فقط.. وصفة سحرية لـ تنظيف ورق الحائط في دقائق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:31 م
وصفة سحرية لـ تنظيف
وصفة سحرية لـ تنظيف ورق الحائط بسهولة
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حياة عبد العزيز
تتخلى الكثير من السيدات عن دهان الحوائط، وتتجه إلى تركيب الأوراق حيث تتعدد أشكالها وألوانها ويمكن تجديدها في أي وقت، ولكن تعاني بعض الوقت عند التنظيف وإزالة الغبار من عليها خوفًا من إفسادها.

يقدم موقع "thespruce" طريقة لتنطيف ورق الحوائط في دقائق.


- قومي بإزالة الغبار أولًا من ورق الحائط عن طريق قطعة قماش قطنية.
- قومي بمزج الخل الأبيض مع الماء الفاتر.
- باستخدام قطعة قماش أخرى قومي بغمسها في المزيج.
- ابدأي بتنظيف ورق الحائط شيئًا فشيئًا.
- قومي بتنشيف الورق فورا بقطعة قماش نظيفة.
- تكرر العملية كل 10 أيام حتى تبقى نظيفة.

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