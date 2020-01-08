توقف عن تناولها فورا.. 9 أطعمة تسبب الأمراض

كشف الدكتور "عبد الرحمن شمس " أخصائى التغذية، عن 9 أطعمة منتشر تناولها بين الأشخاص تسبب الأمراض، وهما يتمثلان فيما يلي :



9 أطعمة تسبب الأمراض:



الطعام الذى يقدم في درجة حرارة الغرفة



الغذاء من الباعة المتجولين



بيض نيء أو مطبوخ جيدًا



اللحوم النيئة أو غير المطهية (النادرة) أو الأسماك



الفواكه والخضروات النيئة وغير المغسولة أو غير المقشرة



بهارات (مثل السالسا) مصنوعة من مكونات طازجة



الجليد المنكه أو المصاصات



منتجات الألبان غير المبستر



لحوم الطرائد (القرود ، الخفافيش ، أو غيرها من الألعاب البرية ) .