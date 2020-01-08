بعد إعلان وزير التعليم العالي إطلاق القمر الصناعي الجديد يونيو المقبل.. 10 جهات للإشراف على التصنيع.. وتوجها قوميا لتزويد برامج صناعة الفضاء لتتواءم مع برامج الحكومة وبرامج الدولة

البحوث الفلكية:

إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض البحث العلمى والتنمية المستدامة الاقمار تساعد على التعرف على مساحة الأراضي الزراعية والتغيرات المناخية والتصحر الاستشعار عن بعد: جميع المحطات تعمل بالكامل بواسطة فنيين مصريين





شهدت مصر طفرة كبيرة في الأونة الاخيرة في مجال الاستشعار عن بعد وإطلاق الأقمار الصناعية ، حيث تستعد مصر لإطلاق قمر صناعي جديد بعد أن أطلقت عدد من الاقمار الصناعية خلال العام الماضي وهم كيوب سات وطيبة1.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تمتلك القمر الصناعى ايجيبت سات A كما، بالإضافة إلى برنامج هام لإطلاق الأقمار الصناعية لأغراض البحث العلمى والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة فى الدولة من بينها الزراعة أو التعدين أو التخطيط العمرانى.





وأضاف وزير التعليم العالى خلال فيديو نشر له على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع فيسبوك، أن الاهتمام بالاقمار الصناعية لاسباب عديدة سواء اقمار من الحجم البسيط مثل كيوب سات، موضحًا أن هناك 3 أقمار صغيرة أطلقنا الأول فى يوليو والثانى فى فبراير 2019 والثالث سيتم إطلاقه فى يونيه 2020 وتلك النوعية من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ويتم الاستعانة بها فى اكتشاف مياه جوفية والثروة المعدنية وغيرها من الأمور المرتبطة بمشروعات التنمية .





ومن جانبه قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد يهتم بمراقبة الأقمار الصناعية منذ عام 1959، وفي عام 1981 بدأ في إنشاء محطة الليزر لرصد الارتفاعات الكبرى، بينما مؤخرا مع توجه العالم لسياسة الفضاء وبرامج الفضاء وخطة الدولة لإنشاء برامج فضاء مصرية، والتي بدأت في عملها منذ حوالي 4 أو 5 أشهر حيث تم العمل على إنشائها منذ أكثر من 3 سنوات.





وأضاف جاد القاضي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك توجها قوميا وعمليا لتوعية وتزويد برامجنا في صناعة الفضاء لتتواءم مع برامج الحكومة وبرامج الدولة، ولتتواجد وكالة فضاء قوية، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأفريقية التي تمت الموافقة على استضافتها في مصر.





وأشار إلى أن القمر الصناعي الذي أطلق من منذ شهرين وهو "كيوب سات" من اليابان، بالإضافة إلى آخر أطلق من أمريكا، هو ضمن 3 أقمار جار تصنيعها وإطلاقها، بواسطة تحالف وطني يتكون من 10 جهات المعهد واحد منها، ويضم كلا من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





وتابع: "هناك جهات الصناعة مثل مصنع بنها للإلكترونيات، ومصنع 63 الحربي، ومصنع البصريات، والشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد".





وأوضح أن أكاديمية البحث العلمي تدعم منظومة البحث العلمي في مجال علم الفضاء كواحد من المجالات الواعدة، حيث يشارك المعهد في أكثر من جزئية من بينها، وهي تصنيع بعض المواد الموجودة على جسم القمر الصناعي، والمساهمة في تصميمه وإجراء اختبارات على جسم القمر قبل عملية الإطلاق، كما يتولى عملية المراقبة والتتبع بعد إطلاقه









وأكد أن جميع الأقمار الصناعية التي قامت مصر بإطلاقها ذات أغراض سلمية ويمكن من خلالها معرفة مساحة الأراضي الزراعية والتغيرات المناخية والتصحر.





بينما قال الدكتور محمد القوصى، رئيس المركز القومى للاستشعار عن بعد، أن تصنيع الأقمار الصناعية المصرية كان بنظام التجميع، ومضيفا أن جميع الفنيين المصريين اشتركوا فى عمليات بناء القمر، بدءًا من التصنيع حتى مراحل التجميع، وسيتم التحكم فى القمر والتخطيط للمهام الخاصة به عن طريق محطات الفضاء الموجودة فى مصر.





وأشار إلى أن جميع المحطات تعمل بالكامل بواسطة فنيين مصريين، وجميعهم اشتركوا فى بناء وتجميع القمر، وفى أغسطس الماضى أطلقنا أقمارًا مصغرة، كيوب سات، وجميعها تصنيع مصرى مائة بالمائة، والتكلفة كاملة تحملتها مصر دون أى مساعدات من الخارج، ولا يمكننا الوصول لرقم دقيق عن تكلفة التصنيع حاليًا، وذلك لأن التكلفة تحسب لها عدة عوامل منها الأبحاث النهائية وبناء الجسم.









بذكر أن وزير التعليم العالي قد أكد على استخدام التكنولوجيا والاقمار الصناعية والاستشعار عن بعد لا نهاية له فى كثير من المجالات التى تحتاجها الدولة حيث أنها تستطيع أن تراقب وتتابع المشروعات القومية الكبرى وما إذا كان هناك مخالفات بناء أو تعديات على بحيرات على سبيل المثال حيث أن كل ذلك دراسات بيئية ساحلية وكذلك المزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة الصناعية وأيضا التنبؤ بالمناخ ومواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات وكلها دراسات لا نهاية لها وكلها بحثية بجانب انا خدمية وتنموية فى نفس التوقيت.









واستطرد وزير التعليم العالى ، أن الأقمار الصناعية تتم بامكانيات مصرية بالكامل من داخل وكالة الفضاء بواسطة مهندسين مصريين متعلمين بدرجة عالية وذلك ضمن تحالف المعرفة الذى يمول من أكاديمية البحث العلمى بشكل كبير وبالتعاون مع جامعات عديدة.





وأردف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن الهدف لدى الوزارة أنه مع مرور الوقت تستطيع كل جامعة أن تطلق القمر الصناعى الخاص بها وذلك يحدث فى أماكن عديدة على مستوى العالم.



