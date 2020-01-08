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رياضة

طنطا يستغني عن ثلاثي الفريق الأول خلال الانتقالات الشتوية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
قرّر الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين استغناء عن ثلاثي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري استعدادا لدعم الفريق بصفقات جديدة.

وجرى إنهاء التعاقد بالتراضي بين مجلس الإدارة والثلاثي باسم عبدالعزيز، وأحمد فوزي، وخالد جمال وذلك لرغبتهم في الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة الأهلي يوم 15 يناير الجاري في السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق طنطا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.
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