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تكنولوجيا

شاشة قابلة للطي.. Intel تكشف النقاب عن حاسبها المحمول الجديد|شاهد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:02 م
intel horseshoe bend
intel horseshoe bend foldable 17-inch
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة إنتل "Intel"، خلال مؤتمرها الصحفي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، عن النموذج الأولي للحاسب المحمول القابل للطي مقاس 17 بوصة يسمى Horseshoe Bend، والذي يمكن استخدامه في عدد من الأوضاع لمختلف التجارب، بما في ذلك وضع الحاسب المحمول ووضع الكتاب.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، يتضمن الجهاز من فئة إثنان في واحد، وهو أحدث أجهزة مشروع أثينا Project Athena، شاشة عرض OLED قابلة للطي، ويستخدم النموذج الأولي للحاسب معالجات إنتل المحمولة القادمة Tiger Lake، لتشغيل شاشته مقاس 17.3 بوصة، وجرى تطويره باستخدام لوحة مفاتيح قابلة للفصل تتناسب بسهولة مع الجهاز عند طيها لسهولة النقل.

وكانت من أكبر التحديات التي واجهت حاسب Horseshoe Bend هي كيفية عمل شاشة قابلة للطي بهذا الحجم دون كسر، يتشابه التصميم في الحجم مع حاسب محمول بقياس 12 بوصة، والتي يمكن فتحها لتصبح شاشة بحجم 17.3 إنشًا بمعدل عرض 3:2 مع مسند على غرار أجهزة Surface من مايكروسوفت، إلى جانب الحصول على معالج قوي بداخله ببطارية كافية للحفاظ عليه يعمل طوال اليوم.

ويشبه الجهاز حاسب ThinkPad X1 Fold من لينوفو من حيث إمكانية عرض المحتوى على لوحة كاملة الحجم أو شاشتين منفصلتين عند طيها، لكن الفرق الرئيسي بين X1 Fold و Horseshoe Bend هو أن حاسب إنتل يحتوي على شاشة OLED أكبر مقاس 17.3 بوصة.

ويعد Horseshoe Bend تصميما مرجعيا صممته إنتل لحل الصعوبات الهندسية، ويمكن لصانعي المكونات ومطوري البرامج وشركات الحاسب استخدامه كنقطة انطلاق، وتشتمل منصة Tiger Lake القادمة من إنتل المصنعة وفق تقنية 10 نانومتر من الجيل الثالث على معمارية الرسومات Xe، والتي تتيح إمكانية لعب الألعاب العالية الأداء على وحدة معالجة الرسومات المدمجة.

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