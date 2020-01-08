تعقيم التربة بأشعة الشمس.. نصائح عامة لمزارعي الإسماعيلية

اعطي المهندس حمدي عبد الوهاب مدير الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، لمزارعي الاسماعيلية بعض التوجيهات الهامة لتعقيم التربة بعد حصاد اي محصول.



وأوضح ان تعقيم التربة بواسطة اشعة الشمس بعد حصاد اي محصول منها عبارة عن التخلص اولا من مخلفات المحصول السابق ثم حرث الأرض ثم تركها معرضة للشمس لمدة اسبوع ثم اعادة حرثها عمودي علي الحرثة الاولي ثم تركها معرضة للشمس مرة اخري لمدة اسبوع اخر.



واضاف مدير الادارة الزراعية بشرق القناة: يعقب ذلك خدمة وتخطيط وتجهيز الارض للمحصول القادم , مع الأخذ في الاعتبار ان ري الارض بكبريتات النحاس (الجنزارة) بمعدل 3 كيلو للفدان في رية الزراعة يفيد في تطهير التربة.



ولفت الي اهمية اتباع الدورة الزراعية والتي عدم تكرار زراعة نفس المحصول في نفس الأرض سنتين متتاليتين وأن يأتي بعد المحصول محصول آخر مختلف عنه حتي لاتتوطن امراض في الأرض فتصيب نفس المحصول.



وأوضح انه من المعروف أن لكل محصول احتياجات غذائية خاصة به يأخذها من التربة فتفتقر التربة لتلك العناصر وإضافة الي ذلك بقايا المحصول المتخلفة في التربة تكون حاملة لأمراض ذلك المحصول فتسهل الإصابة ويصعب المكافحة.





