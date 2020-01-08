بعد الانتهاء من تدعيم 12 قرية بأطفيح.. محافظ الجيزة يمهل منفذي محطة الصف شهرا لإنهائها

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تدعيم ١٢ قرية بمركز ومدينة أطفيح بخدمة الصرف الصحي وجار العمل على إدراج قريتي الكريمات وكفر قنديل بالخطط المستقبلية ليتم تغطية مركز ومدينة أطفيح بالكامل بخدمة الصرف الصحي.





جاء ذلك خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح وهم النائب صبحى الدالى والنائب ابوبكر غريب والنائب الحفنى عبدالمعز الشيخ والنائب محمد صلاح ابوهميلة والنائب علاء عابد والنائب عبدالوهاب خليل والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.





وخلال اللقاء كلف راشد نائب المحافظ بالمتابعة الجادة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز البدرشين للوقوف علي نسب التنفيذ وازالة أي معوقات قد تواجهم لسرعة الانتهاء منها.





ومنح المحافظ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مهلة شهرا للانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بالصف لما لها من أهمية كبيرة بالمركز، موجهآ علي ضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي المتعلقة بمراكز ومدن الجنوب والألتزام بالجدوال الزمنية المحددة لنهو تلك المشروعات.





وأكد علي سرعة إنهاء اعمال طرح قريتي مسجد موسي وبرنشت أضافة الي قرب الأنتهاء من أعمال تطوير مزلقان العياط استجابة لمطالب المواطنين.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تخصيص ألف فدان بقرية طهما لإقامة غابة شجرية عليها وجار تنفيذ أعمال الرفع المساحي والجسات للبدء في تنفيذها لأستيعاب مياه الصرف من محطة الصرف بطهما.





وخلال اللقاء حرص راشد علي التواصل مع رئيس شركة كهرباء جنوب الجيزة والعضو المنتدب للتوجيه بسرعة الأنتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء من عداية مصرف اللبيني وأطلاق التيار الكهربائي لتلك المشروعات فور انتهاء الأعمال لمراعاة عدم تأخر تشغيل تلك المشاريع لحاجة المواطنين الضرورية لها.



